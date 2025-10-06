Maurizio Landini infanga il governo: "I dati sono falsi"

Landini ora delira e attacca ancora una volta l'esecutivo di Giorgia Meloni. "Queste giornate hanno visto una mobilitazione straordinaria e aprono un nuovo corso. Tre milioni di persone hanno riempito, in due giorni, le strade di tutta Italia, con una grande partecipazione dei giovani, che già avevamo visto nei referendum", afferma, in un'intervista al Corriere della Sera, il segretario generale della Cgil, sottolineando "che i dati del governo sono falsi ed è stupido - dice - far finta di non capire quanto avvenuto".

Le giornate di sciopero "hanno mostrato che un sindacato senza la solidarietà tra le persone e il perseguimento della pace non esiste. Il fatto che milioni di cittadini abbiano scelto di non girarsi dall'altra parte e di mettere in gioco una giornata di stipendio parla alla politica, chiedendo un miglioramento delle condizioni del lavoro e la rinuncia alla logica del riarmo, perché le due cose stanno assieme".