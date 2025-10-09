Albanese, Salis, Soumahoro: come crollano le 3 figurine rosse

Ve lo ricordate quell’altro meraviglioso regalo del duo Bonelli & Fratoianni alla politica italiana? Soumahoro fu inventato come icona della lotta contro il caporalato e contro ogni forma di sfruttamento. Fu sparato in copertina da L’Espresso allora diretto da Marco Damilano : prima pagina divisa in due, foto di Soumahoro e foto di Salvini, e titolo disumanizzante (per Salvini), Uomini e no . Poi seguirono mesi e mesi di trasmissioni tv in cui Soumahoro veniva letteralmente portato in processione: tra i turiferari piu? attivi, c’erano ancora Damilano, Fabio Fazio e Diego Bianchi . Indimenticabile la scenetta in cui (al Festival del giornalismo di Perugia dell’aprile 2019) Bianchi mormorò, mentre scattava un selfie con Damilano e Soumahoro davanti a una platea in visibilio: «La costruzione di una leadership è difficilissima».

Bisognerà aspettare un po’, serve un filo di pazienza, ma prima o poi anche Ilaria Salis e Francesca Albanese - inevitabilmente - finiranno come Aboubakar Soumahoro . È solo questione di tempo.

E allora che succede? Oplà, di colpo i padrini mediatici lo mollano. Sic transit gloria mundi: stracciata una figurina, avanti con la prossima. Il resto lo sapete già: oggi l’onorevole stivalato siede nel gruppo misto, non iscritto ad alcuna componente, abbandonato da tutti, e non c’è un cane che lo difenda. Manca solo che chi fino a poco fa lo incensava e lo portava in processione oggi mormori: «Soumahoro chi?».

Poi – ahilui – sono venuti i giorni cupi: con le spiacevolissime indagini a carico di suocera e moglie ma soprattutto con una verticale perdita di credibilità politica, abbinata a memorabili gaffes (il diritto all’eleganza teorizzato in tv a favore della moglie).

Era la fase gloriosa di Soumahoro, che fu poi portato in Parlamento da Avs, con tanto di ingresso trionfale con ai piedi un paio di stivali sporchi di fango, simbolo delle battaglie combattute a fianco dei più umili. E qui seguì un’altra ondata di ospitate televisive (Fazio su tutti), polemiche in Aula con Giorgia Meloni, una parabola ascendente che pareva inarrestabile.

Prepariamoci, amici lettori. Da qui alle politiche del 2027 sarà un inferno, nelle piazze e sui teleschermi. Quan...

Ci vorrà un po’ di tempo, ma questo è il destino (segnato) anche di Ilaria Salis: ieri icona, già oggi reperto piuttosto imbarazzante. Ma come? A sinistra ci hanno ammorbato per anni con la formula «ci si difende nel processo e non dal processo» e poi lasciano che la loro eroina scappi dal giudizio? I compagni alla sbarra a Budapest e lei che festeggia nell’euroemiciclo? Vedrete che- cinematograficamente parlando - andrà in dissolvenza: apparizioni diradate, citazioni centellinate, in una bolla di silenzio e reticenza.

Sarà invece necessario più tempo perché si arrivi allo stesso risultato con Francesca Albanese: troppo fresche le celebrazioni perché scatti un’archiviazione superveloce. Ma le prime avvisaglie già si intravvedono: timidamente, qualcuno prende le distanze dalla profetessa. Che peraltro dà segni di nervosismo e di scarsa lucidità politica: la fuga precipitosa da uno studio televisivo, le parole sgraziate e poco sorvegliate contro la senatrice Segre, una palese incapacità di sostenere una discussione su basi razionali.

Ma la triste verità è un’altra, e qui – quasi quasi – Soumahoro, la Salis e la Albanese iniziano a farci più tenerezza che rabbia. Starei per dire che ognuno di loro tre “non esiste”: o esiste più che altro come nome di una “cosa”, di un’“entità” scientificamente costruita a tavolino dai soliti ambienti politici e mediatici di sinistra.