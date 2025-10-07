Francesca Albanese, nel Pd la ribellione di Picierno e Sensi: "Narcisismo arroganza"

Ora Francesca Albanese, inviata Onu per i diritti dei palestinesi e punto di riferimento italiano nel sostegno a Gaza, rischia però di diventare un caso spinoso per il Pd. A dare una fotografia del momento due voci diverse, intervistate dal Foglio, che il principale partito d’opposizione lo conoscono bene. Stiamo parlando di Pina Picierno e Filippo Sensi. La prima dice: “C’è molto narcisismo, poca politica e molta arroganza”. Si accoda il secondo: “Non penso sia l’ora dei protagonismi individuali, credo, come mostrano anche le piazze, che sia più importante che questa spinta venga raccolta da chi sta lavorando alla pace per fare presto. Se la sinistra poi debba ripartire da un Albanese, guardi al premier australiano che ha sconfitto una destra sovranista e xenofoba con una agenda credibile e seria”.

Eppure la Albanese macina consensi tra i politicanti rossi: le città le consegnano le chiavi, i sindaci la invitano nei municipi, le tv la inseguono. Sensi, senatore del Pd, spiega: “La priorità oggi, per chiunque abbia a cuore la popolazione di Gaza, martoriata e ridotta allo stremo, è quella di sostenere con tutte le forze il piano di pace, che è, adesso, l’unico varco possibile per un cessate il fuoco, per la restituzione degli ostaggi e per la vita dei palestinesi, schiacciati tra l’incudine di Hamas e il martello spietato di Netanyahu. Tutto ciò che distrae e impalla questa delicata, urgente, necessaria trattativa non mi pare utile”.