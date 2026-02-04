Schlein ribalta il Pd, "i nomi dei nuovi candidati". Alto tradimento: chi scarica

L'ora dei lunghi coltelli al Nazareno. Mezzo Partito democratico si sta adoperando per far fuori Elly Schlein, ma la segretaria sembra decisa a vender cara la pelle ed è già al lavoro con la sua fedelissima Marta Bonafoni per trovare volti nuovi, giovani, slegati dalla vecchia tradizione della "Ditta", con i quali sostituire alcuni totem dem. Compreso chi, almeno fino a ieri, era considerato un alleato della leader.
"Anche Gianni Cuperlo è sacrifcabile", svelano i collaboratori di Elly protetti dall'anonimato al Foglio, in un illuminante indiscreto sullo stato delle cose nel Pd. Si parte dalle trattative diplomatiche tra le correnti, affidate a Igor Taruffi, eminenza grigia dello "schleinismo" e responsabile organizzativo del partito. "Ogni volta che i giornalisti lo vedono approdare alla Camera dei deputati o al Senato capiscono che qualcosa bolle in pentola", suggerisce malizioso il quotidiano diretto da Claudio Cerasa, secondo cui "c'è un armistizio da firmare con la minoranza interna e una polemica da sedare con i nuovi arrivati in maggioranza (leggi Energia popolare, la corrente di Stefano Bonaccini)".
Schlein, lancia la campagna per il 2027. E spunta il logo dei frondistiElly Schlein è ai blocchi di partenza. La corsa è lunga e il traguardo, le elezioni politiche del 2027, se...
Tutto nasce dalle grandi manovre della Bonafoni, la "talent scout" della segretaria, che avrebbe ricevuto "l'incarico (riservato ma risaputo) di trovare dieci giovani da candidare alle prossime elezioni politiche. Dieci con i parlamentari dimezzati non è un numero da poco".
Un rinnovamento brutale, quasi un repulisti. Tremano gli esponenti di Energia Popolare, tremano gli anziani del Pd. Sul patibolo sono già pronti a salire gli onorevoli giunti al terzo mandato. Tra questi, appunto, anche Cuperlo, l'ex anti-Renzi. Molto vicino a Elly, da qui l'imbarazzo dell'inner circle della leader.
Massimo Cacciari, Elly Schlein parla dal palco? Lui fugge: "Un minestrone"Neanche Massimo Cacciari riesce ad ascoltare Elly Schlein per più di 10 minuti. La segretaria del Partito democra...
Il Foglio poi si sbilancia e tira fuori qualche nome: "Tra gli attenzionati di Bonafoni ci sono Jasmine Cristallo, che, nonostante le innumerevoli gaffe, continua a piacere al Nazareno". Oltre all'ex sardina, girano voci su "Matteo Rossi, vice segretario del Pd lombardo, ritenuto più serio e 'di sostanza' di Paolo Romano, il giovane consigliere regionale della Lombardia, che all'inizio Schlein portava in palmo di mano". E poi "Caterina Cerroni da Isernia e Valeria Campagna, da Latina". Sconosciuti o quasi, fino a oggi. Ma in rampa di lancio, nei palazzi romani e in tv.