Supermedia, il centrodestra ha 18 punti di vantaggio sulla sinistra: tutte le cifre

Dopo i risultati delle varie tranche sin qui celebrate di elezioni regionali, il quadro degli orientamenti di voto resta molto stabile, ma la Supermedia di oggi evidenzia comunque una novità, il contro-sorpasso di Forza Italia sulla Lega, anche se il distacco tra i due partiti è solo di mezzo punto percentuale. In cima alle preferenza però resta saldamente Fratelli d'Italia con il 29,8 per cento con una flessione dello 0,2 per cento.

Lo stato di salute di cui gode la coalizione di centrodestra è emerso a pieno dal risultato delle ultime due tornate elettorali alle regionali, con le vittorie nelle Marche e Calabria. E così la coalizione dei moderati adesso tocca quota 48,5 per cento. Il tutto includendo il 9 per cento di Forza Italia, l'8,5 della Lega e l'1,1 di Noi Moderati. Il Pd continua ad arrancare con il 21,9 per cento die consensi allontanandosi sempre di più da Fratelli d'Italia.