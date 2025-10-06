Sondaggio Mentana, FdI non si ferma più: chi sale e chi scende

In calo, anche se lievemente, anche il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che perde lo 0,1 e si porta al 13,6. Un'ulteriore batosta dopo il disastroso risultato alle urne per le regionali in Calabria, dove il candidato pentastellato sostenuto da tutto il centrosinistra, Pasquale Tridico, è stato sconfitto pesantemente dal governatore uscente del centrodestra Roberto Occhiuto. A seguire, nel sondaggio illustrato da Mentana durante il Tg delle 20 su La7, ecco la Lega di Matteo Salvini e Forza Italia di Antonio Tajani: il Carroccio cala dello 0,2 e si attesta all'8,8; mentre gli azzurri restano stabili all'8.

Più 0,3 per Alleanza Verdi e Sinistra di Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, che salgono così al 6,8%. Per quanto riguarda i partiti minori, Azione di Carlo Calenda è al 3% (-0,1%); Italia viva di Matteo Renzi è fermo al 2,2; +Europa di Riccardo Magi si attesta all'1,8 e le altre liste sono al 3,1%. Non si esprime il 31% del campione.