Massimo D'Alema, baffino il cinese fa il funerale a Putin

Massimo D’Alema è rimasto impressionato dalle condizioni fisiche malandate di Putin. In visita a Pechino in occasione della parata di Xi, il totem della sinistra italiana ha trovato il presidente russo «molto affaticato», soprendendosi del fatto che ci fossero due persone che lo sorreggevano. «Sembrava di vedere Berlusconi nell’ultimo periodo» ha aggiunto. La constatazione di D’Alema raccolta dal Corriere della sera è solo l’ultima di un vortice di supposizione più o meno campate per aria che si susseguono incessantemente almeno dal 2005 quando si disse che Putin aveva avuto un ictus e un analista dello US Naval War College di Newport si accorse, analizzando un video, che la sua andatura appariva insolita e che il braccio e la gamba destri sembravano non funzionare correttamente. Era l’inizio di un ventennale calvario in cui il presidente russo è stato ciclicamente dato per malato, morente o già morto, sostituito da almeno due sosia. Congetture supportate più che altro da voci di corridoio e osservazioni di presunti esperti, ma che in qualche caso si sono trasformate in certezze strategiche.

«Morirà presto, questo è un fatto, e prima o poi finirà», disse ad esempio il marzo scorso il suo rivale Zelensky, senza che si capisse se si stava riferendo a una malattia al suo stadio ormai terminale o a un possibile attentato. Di certo c’è che il presidente ucraino non è la prima volta che si riferisce in modo sibillino a una presunta dipartita di Vladimir. Nel gennaio del 2023 in occasione di un discorso virtuale tenuto dal presidente russo al World Economic Forum, disse perfino di non essere sicuro che quel Putin fosse davvero lui, cioè che in qualche modo qualcuno lo stava sostituendo o che le immagini fossero state alterate ad arte.