Italia-Israele, orrore vicino alla Figc: il murale dell'odio

Un murale che rappresenta un giocatore di calcio, maglietta e calzini bianchi e blu - colori della bandiera israeliana e della nazionale- mentre imbraccia un fucile e indossa un elmetto. Il graffitaro Laika, conosciuto per iniziative simili, lo aveva realizzato in una strada vicino alla sede della Federazione italiana giuoco calcio, a Roma. Le immagini hanno cominciato a circolare ieri mattina. Sulla maglietta del calciatore-soldato il numero 67, in riferimento alla stima palestinese dei 67mila morti causati da Israele. Il titolo del murale è “The bloody match”, “La partita insanguinata”, Italia-Israele a Udine. Dopo poche ore il murale è stato rimosso.