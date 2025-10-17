Landini e la "cortigiana", Schlein attacca Meloni: "Tutto chiarito, deve smetterla"

Libero logo
di Claudio Brigliadorivenerdì 17 ottobre 2025
Niente da fare, dal Pd non ci sentono. Dopo Laura Boldrini dalle pagine di Repubblica, anche la segretaria Elly Schlein si rifiuta di chiedere le scuse a Maurizio Landini per l'insulto, "cortigiana", che il segretario della Cgil ha rivolto a Giorgia Meloni nel corso dell'intervista con Giovanni Floris nell'ultima puntata di DiMartedì, su La7. E anzi anche la leader dem, proprio come l'ex presidente della Camera, invita la premier a "smettere di fare la vittima". Resta dunque una eccezione la posizione di Pina Picierno, europarlamentare Pd, che già giovedì aveva invitato Landini a fare un passo indietro e scusarsi con Meloni.

"Landini ha chiarito che non intendeva dare della 'prostituta' alla premier - sottolinea Schlein a Live su Sky Tg24, venerdì mattina -. La premier dovrebbe smetterla di fare ogni giorno la vittima e concentrarsi sulle vere vittime di violenza. La invito - ha concluso ancora Schlein - a smetterla di fare la vittima e di provare a governare e di trovare soluzioni per questo Paese. Smettiamo di discutere ogni giorno di lei". 

"La Schlein - commenta Augusta Montaruli, vice capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera - conferma l’ipocrisia della sinistra secondo la quale è consentito a un uomo di sinistra rivolgere insulti volgari e sessisti a una donna di destra. Per fortuna c’è una premier come Giorgia Meloni a rappresentare l’emancipazione femminile in Italia e non una come la Schlein abituata a giustificare le più bieche forme di maschilismo".

"Alle uscite sempre più scomposte e volgarmente sessiste di Landini siamo purtroppo abituate: esse tradiscono il suo nervosismo, il suo astio politico e il deficit di argomenti - avevano sottolineato le consigliere regionali piemontesi di FdI, prima dell'intervento di Elly in tv -. Ci aspettiamo che Schlein e tutte le colleghe in Consiglio Regionale prendano subito le distanze da queste parole gravemente offensive. Se ciò non avverrà, il loro richiamo al femminismo rischierebbe di ridursi a mera retorica". 

