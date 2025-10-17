Landini e la "cortigiana", Schlein attacca Meloni: "Tutto chiarito, deve smetterla"

Niente da fare, dal Pd non ci sentono. Dopo Laura Boldrini dalle pagine di Repubblica, anche la segretaria Elly Schlein si rifiuta di chiedere le scuse a Maurizio Landini per l'insulto, "cortigiana", che il segretario della Cgil ha rivolto a Giorgia Meloni nel corso dell'intervista con Giovanni Floris nell'ultima puntata di DiMartedì, su La7. E anzi anche la leader dem, proprio come l'ex presidente della Camera, invita la premier a "smettere di fare la vittima". Resta dunque una eccezione la posizione di Pina Picierno, europarlamentare Pd, che già giovedì aveva invitato Landini a fare un passo indietro e scusarsi con Meloni.

"Landini ha chiarito che non intendeva dare della 'prostituta' alla premier - sottolinea Schlein a Live su Sky Tg24, venerdì mattina -. La premier dovrebbe smetterla di fare ogni giorno la vittima e concentrarsi sulle vere vittime di violenza. La invito - ha concluso ancora Schlein - a smetterla di fare la vittima e di provare a governare e di trovare soluzioni per questo Paese. Smettiamo di discutere ogni giorno di lei".