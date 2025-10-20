Roberto D'Alimonte boccia Elly Schlein: "Ideologizzata, fuori luogo e fuori tempo"

Una strategia che, a suo dire, non funzionerebbe. "Stiamo parlando di minoranze attive, sensibili a questo tipo di messaggi ideologici. Ma la maggioranza degli italiani, anche a sinistra, queste cose non le sente proprio, sono temi che non attecchiscono", ha spiegato D'Alimonte. Secondo lui, inoltre, "questa modalità di confronto politico non piace alla maggioranza dei cittadini, che è interessata ai temi concreti, dalla sanità ai salari".

"Fuori luogo e fuori tempo": così Roberto D’Alimonte , politologo dell’università Luiss di Roma, ha definito la recente uscita della segretaria del Pd Elly Schlein, che ha parlato di "libertà a rischio con l’estrema destra al governo" dopo l'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci . Intervistato da La Stampa, il professore ha spiegato che quella della leader dem potrebbe essere "una lettura sbagliata della realtà del Paese o, più probabilmente, un messaggio che punta a mobilitare la propria base, i militanti ideologizzati".

Parlando, poi, della premier Giorgia Meloni e della leader dell'opposizione, il politologo ha aggiunto che "c’è una differenza importante da sottolineare. Meloni è leader incontrastata, domina nel suo partito e nella coalizione di centrodestra, mentre Schlein non ha la stessa forza, la sua leadership non è ancora solida". Inoltre, ha spiegato che probabilmente dietro le dichiarazioni della segretaria del Pd ci sarebbe la volontà di affermarsi nel centrosinistra: "Schlein deve fare i conti con chi la sfida sulla radicalità delle posizioni, con il profilo di Giuseppe Conte o di Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli".

Il suo suggerimento, in ogni caso, è di non esasperare i toni: "Per parlare anche ai non militanti, bisogna puntare sui temi concreti. Come è stato fatto sulla sanità o sui salari, la gente va a votare su quello, non sull’antifascismo o sull’allarme democratico". Secondo lui, comunque, non ci sarebbe ancora un'alternativa credibile al governo: "Non si percepisce una visione complessiva condivisa, si notano contraddizioni sulla politica estera e non solo. La sensazione è che potrebbero anche vincere, ma non governare bene insieme. Mentre Meloni festeggia i suoi traguardi di longevità al governo".