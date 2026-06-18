Elly Schlein, il governo dei sogni: ecco dove potrebbero andare Fratoianni e Piccolotti

“Il programma lo faremo insieme a tutta l’alleanza a partire da settembre”: Elly Schlein lo ha detto a Tagadà su La7 riferendosi al campo largo dopo che nei giorni scorsi si è fatta immortalare insieme ai leader di M5s e Avs, Giuseppe Conte e il tandem Bonelli-Fratoianni, in una foto poi finita sui social. Quando le è stato chiesto se, prima di quello scatto, fosse stato invitato anche il leader di Italia Viva Matteo Renzi, la segretaria del Pd ha risposto: "Ma certo, io sono testardamente unitaria”.

Renzi, inoltre, vorrebbe coinvolgerlo anche nella stesura del programma. A tal proposito ha detto: "Io non ho mai posto veti su nessuno, è sui temi che ci mettiamo insieme non contro qualcuno o contro Meloni. L’alleanza progressista è già più larga” rispetto alla foto del pranzo. E ancora: “L’abbiamo costruita nei tanti comuni e nelle tante regioni dove ci siamo candidati insieme, abbiamo vinto insieme e governiamo insieme senza avere un problema. Raccontatemi voi qual è una regione dove abbiamo avuto effettivamente un problema. Quindi l’alleanza progressista è già più larga. Poi questo non significa che le principali forze di opposizione, che lavorano già insieme su tanti temi da molti anni, non facciano anche delle iniziative”.