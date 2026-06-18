Elly Schlein, il governo dei sogni: ecco dove potrebbero andare Fratoianni e Piccolotti

“Il programma lo faremo insieme a tutta l’alleanza a partire da settembre”: Elly Schlein lo ha detto a Tagadà su La7 riferendosi al campo largo dopo che nei giorni scorsi si è fatta immortalare insieme ai leader di M5s e Avs, Giuseppe Conte e il tandem Bonelli-Fratoianni, in una foto poi finita sui social. Quando le è stato chiesto se, prima di quello scatto, fosse stato invitato anche il leader di Italia Viva Matteo Renzi, la segretaria del Pd ha risposto: "Ma certo, io sono testardamente unitaria”.
Renzi, inoltre, vorrebbe coinvolgerlo anche nella stesura del programma. A tal proposito ha detto: "Io non ho mai posto veti su nessuno, è sui temi che ci mettiamo insieme non contro qualcuno o contro Meloni. L’alleanza progressista è già più larga” rispetto alla foto del pranzo. E ancora: “L’abbiamo costruita nei tanti comuni e nelle tante regioni dove ci siamo candidati insieme, abbiamo vinto insieme e governiamo insieme senza avere un problema. Raccontatemi voi qual è una regione dove abbiamo avuto effettivamente un problema. Quindi l’alleanza progressista è già più larga. Poi questo non significa che le principali forze di opposizione, che lavorano già insieme su tanti temi da molti anni, non facciano anche delle iniziative”.
Antonio Polito, requiem per il campo largo: "Perché con questa foto perdono"Questa foto con al tavolo Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli: sono destinati a rimanere qu...
Ma come potrebbe essere il governo di centrosinistra? A delineare un quadro più o meno realistico, ma rimanendo sempre nel campo delle ipotesi, è stato il Foglio: premier Elly Schlein (Pd), ministro dell’Economia Ernesto Maria Ruffini, ministro degli Esteri Matteo Renzi o Paolo Gentiloni, ministro della Difesa Lorenzo Guerini (Pd), ministro della Salute Mariolina Castellone (M5s), ministro del Lavoro Nicola Fratoianni (Avs), ministro dell’Ambiente Chiara Braga (Pd) o Angelo Bonelli (Avs), ministro della Funzione pubblica Stefano Patuanelli (M5s), ministro dello Sviluppo Andrea Orlando (Pd), ministro delle Comunicazioni Barbara Floridia (M5s), ministro delle Infrastrutture Stefano Bonaccini (Pd), ministro dell’Interno Franco Gabrielli, ministro dell’Istruzione Giuseppe De Cristofaro (Avs) o Anna Ascani (Pd) o Pierfrancesco Majorino (Pd), ministro della Ricerca Michele Fina (Pd), ministro per il Mezzogiorno Pasquale Tridico (M5s), ministro della Giustizia Andrea Pertici, ministro della Cultura Maria Elena Boschi (Italia viva) o Elisabetta Piccolotti (Avs). Presidente del Senato: Giuseppe Conte.