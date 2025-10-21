Marco Rizzo candidato governatore: la clamorosa decisione

Colpo di scena: Marco Rizzo si candida a governatore del Veneto per le elezioni regionali del 23 e 24 novembre 2025, alla guida di Democrazia Sovrana e Popolare (DSP). L’annuncio è stato dato dallo stesso Rizzo, che ha espresso gratitudine a Fabrizio Boron, capogruppo di Comuni del Veneto per l’Autonomia, per aver reso possibile la partecipazione di DSP alla competizione elettorale con un gesto definito di “vera democrazia”.

Rizzo ha sottolineato la necessità di un’autonomia concreta per il Veneto, realizzabile solo attraverso “una vera sovranità”. Ha criticato aspramente le politiche centrali e internazionali, accusandole di generare gravi difficoltà per lavoratori e imprese venete. In particolare, ha evidenziato come i distretti produttivi, l’agricoltura e le piccole e medie imprese stiano soffrendo, con pesanti ricadute sull’occupazione. Rizzo ha denunciato la strumentalizzazione delle istanze popolari da parte di partiti e media, sottolineando che queste vengono spesso ignorate o manipolate.