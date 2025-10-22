Libero logo
mercoledì 22 ottobre 2025
Flotilla, La Piccirella denuncia Israele? Altra farsa per attaccare Meloni

Doppio scopo quello di Tony La Piccirella. L'attivista della Flotilla ha presentato denuncia contro Israele, accusando l'Idf di botte e violenze al loro arrivo ad Ashdod. La Piccirella ha parlato di fascette strette ai polsi, inginocchiamenti al sole, privazione del sonno e del viaggio al freddo con l’aria condizionata accesa. Ma non è tutto perché l'attivista ha da ridire anche sul carcere di Ketziot, raccontando celle sovraffollate, acqua "rancida" da bere e perfino schegge di metallo nel pane.

Eppure la nuova denuncia di La Piccirella non si limita a descrivere i maltrattamenti che avrebbe subito dopo l’abbordaggio da parte delle forze israeliane: l’attivista barese, stavolta, chiede ai magistrati capitolini anche di accertare "eventuali responsabilità del governo italiano". Che potrebbe, ipotizza, essersi "sottratto all’obbligo giuridico di proteggere i propri cittadini". Ecco dunque svelato il vero intento dell'attivista. Intento già perseguito da buona parte della sinistra che nelle scorse settimane aveva indicato Meloni, Crosetto e Tajani "corresponsabili del genocidio" in una denuncia presentata alla Corte penale internazionale.

E poco importa se l'Italia è stato l’unico Paese a mandare una nave a scortare la Flotilla nel Mediterraneo come deterrente per i droni israeliani che a settembre avevano "attenzionato" la spedizione già poco dopo la partenza. La Piccirella era già a bordo della Flotilla che venne fermata da Israele a luglio. E proprio in virtù di questo - nota Il Giornale - risulta paradossale che a luglio l’attivista barese, pur avendo vissuto la stessa spiacevole esperienza, non avesse individuato "colpe" per l’Italia e per il suo governo.

