De Luca spiazza Fico e Pd: in diretta la lista 'A testa alta' col suo nome

Vincenzo De Luca sorprende ancora. Dopo lo scontro tutto interno al Partito democratico sulla sua lista, ecco che nel consueto appuntamento social del venerdì il presidente della Regione Campania si è presentato con il logo della lista 'A testa alta' che sarà in corsa per le prossime regionali. In lista ci sono numerosi consiglieri uscenti. Sul logo, diversamente da quello che comparirà sulle liste elettorali, è comparsa anche la scritta con "De Luca".
Che il dem non avrebbe rinunciato facilmente al suo nome nella propaganda elettorale, lo si sapeva. Certo è che la trovata avrà sicuramente spiazzato l'entourage del candidato presidente del centrosinistra, Roberto Fico, ormai consapevole e quasi rassegnato alle bizze del politico salernitano.
"Cominciate a vedere un simbolo di una lista che sarà presente in campagna elettorale 'A testa alta' - dice il governatore durante la diretta -. Una lista che offriamo agli elettori che non hanno intenzione di votare le forze politiche tradizionali e che intendono fare una scelta di piena autonomia e piena libertà, che intendono difendere il lavoro di questi dieci anni e magari compiere un atto di rispetto per il lavoro fatto da chi sta parlando". A guidare la lista per la circoscrizione di Napoli l'assessore regionale alla Scuola e alle Politiche giovanili, Lucia Fortini. Confermata invece la pattuglia degli uscenti, con Vittoria Lettieri, Carmine Mocerino, Giovanni Porcelli e Diego Venanzoni. C'è anche il consigliere metropolitano Vincenzo Cirillo, così come Vincenzo Del Prete, il padre del sindaco Pd di Frattamaggiore.