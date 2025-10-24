De Luca spiazza Fico e Pd: in diretta la lista 'A testa alta' col suo nome

Vincenzo De Luca sorprende ancora. Dopo lo scontro tutto interno al Partito democratico sulla sua lista, ecco che nel consueto appuntamento social del venerdì il presidente della Regione Campania si è presentato con il logo della lista 'A testa alta' che sarà in corsa per le prossime regionali. In lista ci sono numerosi consiglieri uscenti. Sul logo, diversamente da quello che comparirà sulle liste elettorali, è comparsa anche la scritta con "De Luca".

Che il dem non avrebbe rinunciato facilmente al suo nome nella propaganda elettorale, lo si sapeva. Certo è che la trovata avrà sicuramente spiazzato l'entourage del candidato presidente del centrosinistra, Roberto Fico, ormai consapevole e quasi rassegnato alle bizze del politico salernitano.