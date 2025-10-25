Franceschini raduna l'ala sinistra: Pd, cosa sta per succedere

Le aree sinistre del Pd, quelle che hanno sostenuto Elly Schlein alle primarie, si sono date appuntamento a Montepulciano, dal 28 al 30 novembre, con l’obiettivo di avviare una discussione politica sulle priorità del partito, a partire dall’alleanza per l’alternativa di governo.

A organizzare l’evento sono: Areadem di Dario Franceschini, che sta lavorando all’organizzazione delle giornate di Montepulciano con Michela Di Biase e Alberto Losacco; Dems, che guarda ad Andrea Orlando, con Peppe Provenzano e Marco Sarracino; Articolo 1, con Roberto Speranza e Nico Stumpo.