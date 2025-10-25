Libero logo
Franceschini raduna l'ala sinistra: Pd, cosa sta per succedere

sabato 25 ottobre 2025
Le aree sinistre del Pd, quelle che hanno sostenuto Elly Schlein alle primarie, si sono date appuntamento a Montepulciano, dal 28 al 30 novembre, con l’obiettivo di avviare una discussione politica sulle priorità del partito, a partire dall’alleanza per l’alternativa di governo.

A organizzare l’evento sono: Areadem di Dario Franceschini, che sta lavorando all’organizzazione delle giornate di Montepulciano con Michela Di Biase e Alberto Losacco; Dems, che guarda ad Andrea Orlando, con Peppe Provenzano e Marco Sarracino; Articolo 1, con Roberto Speranza e Nico Stumpo.

Una risposta ai moderati dem che ieri si sono radunati a Milano? Chissà. resta il fatto che questa vivacità di correnti fa pensare a una accelerazione verso il congresso. Fonti interne all’organizzazione del nuovo evento giurano che non c’è la volontà di accelerare né di mettere i bastoni tra le ruote ad alcun processo. A Montepulciano si discuterà dell’organizzazione del partito e, in particolare, della selezione della classe dirigente sui territori. Una formula che richiama quell’attacco ai cacicchi mosso da Elly Schlein.

