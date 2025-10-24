Il post di Bonaccini sui social è un caso: bufera-Pd

Nella grande saga della politica interna al Partito Democratico, il palco è pronto, le luci sono accese e lo spartito suona. Il protagonista è Stefano Bonaccini che si accorge di non essere stato invitato al convegno dei riformisti: e allora pubblica un “post al veleno” direttamente sui social, per segnalare che “io ho amministrato, loro parlano e basta”. Perché questa esclusione? I riformisti dem, guidati da figure come Giorgio Gori, Filippo Sensi e Marianna Madia, si vedranno a Milano per un evento che si chiama “Crescere”.

E Bonaccini sbotta: “Non ne trovo uno o una, per strada, al bar, al supermercato, allo stadio, in stazione o all’aeroporto che mi fermi per chiedermi se sia poco o troppo riformista…”. Nel PD un leader regionale si sente lasciato sul marciapiede. Un quadro grottesco: da una parte chi “amministra” (Bonaccini), dall’altra chi “parla e basta” (i riformisti). E nel mezzo c’è la segretaria Elly Schlein, che probabilmente si chiede se “campo largo” significhi anche “campo affollato di correnti”.