Il post di Bonaccini sui social è un caso: bufera-Pd

Nella grande saga della politica interna al Partito Democratico, il palco è pronto, le luci sono accese e lo spartito suona. Il protagonista è Stefano Bonaccini che si accorge di non essere stato invitato al convegno dei riformisti: e allora pubblica un “post al veleno” direttamente sui social, per segnalare che “io ho amministrato, loro parlano e basta”. Perché questa esclusione? I riformisti dem, guidati da figure come Giorgio Gori, Filippo Sensi e Marianna Madia, si vedranno a Milano per un evento che si chiama “Crescere”.
E Bonaccini sbotta: “Non ne trovo uno o una, per strada, al bar, al supermercato, allo stadio, in stazione o all’aeroporto che mi fermi per chiedermi se sia poco o troppo riformista…”. Nel PD un leader regionale si sente lasciato sul marciapiede. Un quadro grottesco: da una parte chi “amministra” (Bonaccini), dall’altra chi “parla e basta” (i riformisti). E nel mezzo c’è la segretaria Elly Schlein, che probabilmente si chiede se “campo largo” significhi anche “campo affollato di correnti”.
Bonaccini ribadisce che se si vuole misurare il suo riformismo, “si guardi e si giudichi ciò che ho fatto mentre amministravo: a Campogalliano, a Modena o in Emilia-Romagna… la regione prima per crescita in Italia nell’ultimo decennio”. Il rimprovero, insomma, è secco: non basta parlarsi addosso, bisogna aver “fatto”. Frase che suona come un avviso: “occhio alle chiacchiere”. L’ennesima lite da corridoio, un “pallottoliere” al centro che serve per contare le correnti, un simbolo (un annaffiatoio) che simboleggia la "crescita" – “sì proprio così un innaffiatoio” dice la cronaca. E mentre Milano attende l’incontro, Bonaccini rilancia la sua sfida: “parlo poco, faccio molto”. Peccato che gli altri rispondano “parliamo… e basta?”. Saranno presenti all’incontro anche i senatori Filippo Sensi, Walter Verini, Graziano Delrio, Simona Malpezzi, oltre agli europarlamentari Pina Picierno e Giovanni Gori. Assenti, oltre a Bonaccini, il candidato in corsa per la Puglia, Antonio Decaro e i deputati Enzo Amendola e Simona Bonafè.