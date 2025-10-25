Che Tempo Che Fa, Elly Schlein ospite di Fabio Fazio: pioggia di insulti sui social

Fabio Fazio ha annunciato il nuovo super ospite della prossima puntata di Che Tempo Che Fa, il programma di approfondimento televisivo in onda sul Nove. Chi sarà? Rullo di tamburi: Elly Schlein. Ebbene sì, la segretaria del Partito democratico che ha appena definito il governo guidato da Giorgia Meloni come un pericolo per la libertà di stampa e quindi per la democrazia fa l'ennesima apparizione televisiva per raccontare un'Italia che però non esiste.

Grande entusiasmo nell'annunciare Schlein, ma poco riscontro di pubblico sui social: "Ma va?! Mi sembra giusto "sentire anche il suo punto di vista", mica potete ospitare solo Meloni e/o esponenti del governo o di FdI. Sarebbe cattiva informazione, noo. Voi siete qui per fare informazione equilibrata mica da attivisti progressisti, noo. Ah, se non ci foste voi, in che mondo saremmo costretti a vivere? Nella distopia di una realtà grottesca e artefatta a senso unico? Lunga vita a voi, giustizieri della verità", "Meglio il monoscopio: fa discorsi più approfonditi", "Giusto. Mica potevate negare una marchetta al Pd!", "Non vedo l'ora di perdermelo", "Un motivo in più per non vedere la trasmissione", "Sta diventando sempre più un programma di propaganda politica (per la sinistra ovviamente)... Dopo qualcuno si chiede ancora perché siano crollati gli ascolti quest'anno... La risposta è negli ospiti e nei contenuti".