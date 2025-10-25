Maurizio Leo irride la sinistra: "Confondono le imposte con le persiane"

"Confondono le imposte con le persiane". Altro che tasse in aumento: basta una battuta fulminante per sbertucciare le opposizioni. Maurizio Leo, viceministro dell'Economia, interviene all'evento per celebrare i tre anni di governo guidato da Giorgia Meloni e parlando della prossima legge di bilancio non può fare a meno di stigmatizzare l'atteggiamento strumentale e pretestuoso del centrosinistra. "Non abbiamo messo tasse ma occupato più persone", rivendica il vice di Giancarlo Giorgetti all'evento organizzato a Roma dal coordinamento regionale del Lazio di Fratelli d'Italia. "La sinistra - ha osservato Leo - dice che abbiamo aumentato la pressione fiscale. Conte prenda un libro di scienza delle finanze: la pressione fiscale è un rapporto tra tasse-imposte-contributi e Pil. È cresciuta l'occupazione, il soggetto che lavora paga più contributi, il Pil è in leggera flessione quindi la pressione fiscale sale ma non significa che abbiamo messo tasse ma occupato più persone".

"Forse - ha ironizzato Leo - confondono le imposte con le persiane...". E ha concluso: "Abbiamo abbassate le tasse per le fasce medio basse, ora stiamo abbassando le tasse al ceto medio. Continuiamo su questa traiettoria di abbassare gradualmente le tasse".

