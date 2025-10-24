Maurizio Landini ancora in piazza: nuova baracconata contro le destre

Landini è il sindacalista dei corsi e ricorsi, non storici ma giornalieri e fallimentari. Sabato la nuova piazzata, manifestazione contro la Manovra contro la quale nel 2023 – primo anno pieno di governo Meloni – aveva proclamato lo sciopero a luglio, quando la Manovra non era ancora scritta nemmeno sulla sabbia. «Sarà un autunno caldo», aveva annunciato, «e sarà necessario farlo contro la legge di bilancio. A settembre faremo una consultazione tra i lavoratori e non solo per chiedere se mobilitarsi», questa la bussola, «ma anche per capire come vogliamo farlo e come convincere le persone a venire con noi a Roma».

Nel 2024 ha cominciato a parlarne dopo Ferragosto, leggero miglioramento, e quest’anno ha escogiato la protesta quando i flottanti parlamentari inclusi si abbronzavano al largo di Greta, pardon, Creta.