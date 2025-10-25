Giorgia Meloni, scacco matto a Pd e sinistra: Elly Schlein nuova ospite di Atreju?

Elly Schlein si lamenta della "democrazia in pericolo"? Giorgia Meloni la mette a tacere. Imbavagliandola? Macché, invitandola alla prossima festa di Fratelli d'Italia: la celebre Atreju. Per la segretaria del partito democratico potrebbe infatti arrivare un secondo invito dal partito del presidente del Consiglio. La prima volta la dem aveva rifiutato sostenendo che il "confronto si fa in Parlamento". Oggi, però, potrebbe cambiare idea. Dal Nazareno non aprono e non chiudono alla questione: "Non abbiamo ricevuto nessun invito e non commentiamo ipotesi – viene spiegato – vedremo se e come verremo contattati".

Come ha spiegato la Stampa, da Fratelli d'Italia non è stata confermata la notizia. Ma in molti ci vede un'opportunità: "Chiamare di nuovo Schlein sarebbe una buona mossa, a prescindere". Il motivo? Se la Schlein accettasse di salire sul palco di Atreju si smentirebbe da sola sulla volontà di confrontarsi solo in Parlamento, ribadita in questi tre anni anche con la scelta di escludere dalla festa dell'Unità nazionale gli esponenti del governo e della maggioranza.