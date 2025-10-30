Sondaggio Piepoli, FdI al 31,5%: la cifra che scatena incubi a sinistra

Buone notizie per il centrodestra. Un altro sondaggio sorride alle forze del governo. Si tratta della rilevazione di dell'Istituto Piepoli realizzata il 30 ottobre. Stando ai numeri Fratelli d’Italia resta saldamente in testa al 31,5 per cento, confermandosi primo partito con un consenso stabile. Nel centrodestra la Lega si attesta all’8, mentre Forza Italia è al 9 per cento.

Meno ottimiste le proiezioni per il centrosinistra, con il Partito democratico che scende al 22 per cento (segnando un -0,5). A recuperare, seppur lievemente, il Movimento 5 Stelle. I grillini di Giuseppe Conte arrivano all’11 per cento (+0,5), mentre l’Alleanza Verdi-Sinistra si mantiene al 6. Tra le forze più piccole, Azione e Italia Viva restano entrambe al 3 per cento, mentre +Europa è al 2. Le altre liste minori si collocano intorno all’1,5. Risultato? Il centrodestra ancora avanti e un campo progressista che registra segnali contrastanti tra calo dem e crescita grillina.