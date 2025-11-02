Pd, "cacciare la segretaria": volano coltellate in un partito allo sbando

Partito democratico nel caos nelle Marche, dove nelle settimane scorse il candidato di centrosinistra Matteo Ricci è stato sconfitto da Francesco Acquaroli del centrodestra, che era al termine del primo mandato alla presidenza della Regione. Adesso in contrapposizione, come si legge sul Tempo, ci sono il consigliere regionale Fabrizio Cesetti e la segretaria generale Chantal Bomprezzi. Il motivo? L’esclusione di Antonio Mastrovincenzo dall’anagrafe degli iscritti.

Dopo l'esclusione, Cesetti ha scritto un duro post sui social per chiedere le dimissioni della segretaria regionale e dell’intera segreteria. Per lui, infatti, si tratta di "un danno politico e d’immagine per il partito". Di qui l'invito a chi preso questa decisione a "renderne conto quanto prima". "Chi si è preso la responsabilità di questo sciagurato provvedimento e gli eventuali ispiratori devono spiegare ai militanti e agli elettori il perché di un atto tanto grave", ha scritto il consigliere.