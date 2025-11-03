Liliana Segre, il figlio aderisce a Forza Italia: "Cosa mi ha detto mia mamma"

Il figlio di Liliana Segre, Alberto Belli Paci, entra in Forza Italia: l'incontro con il leader azzurro Antonio Tajani dovrebbe avvenire nelle prossime ore. “Sono un liberale e dopo l’esperienza del Terzo Polo, che ho contribuito a fondare, ho deciso di sposare il progetto di Forza Italia”, ha detto il primogenito della senatrice a vita al Corriere della Sera. Poi, spiegando la sua esperienza politica ha aggiunto: ”Da molti anni sono impegnato nel progetto di Rondine, la cittadella della pace di Arezzo visitata anche dal capo dello Stato. Credo nel dialogo e da sempre mi batto contro i discorsi d’odio e l’antisemitismo“.

Belli Paci, inoltre, ha rivelato di aver già comunicato alla madre la sua scelta politica: "Certo, per rispetto, come farebbe qualsiasi figlio”. E la Segre, come lui stesso ha rivelato, gli ha risposto: "Vai, sei grande!”, senza fare nessun commento politico. A tal proposito il 72enne, avvocato milanese, ha detto: ”Ci mancherebbe! In famiglia poi abbiamo posizioni diverse, mio fratello guarda di più al campo progressista: è un socialdemocratico. Io mi sento di centrodestra e mi piacerebbe che anche il partito di Luigi Marattin facesse una scelta di campo verso di noi”.