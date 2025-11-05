Zohran Mamdani vince a New York? Delirio a sinistra: "È il nostro programma"

La vittoria di Zohran Mamdani nella corsa a sindaco di New York City e' un terremoto politico che corona una sorprendente ascesa dall'anonimato e regala alla sinistra uno dei suoi trionfi più grandi, infiammando una lotta già feroce all'interno del Partito Democratico. E le sue parole nel discorso della vittoria non hanno fatto che acuire ulteriormente il confronto. Quando e' salito sul palco del Brooklyn Paramount Theater poco prima di mezzanotte, Mamdani ha lanciato una raffica di frecciatine retoriche, non solo contro il presidente Trump, che ha definito un "despota", ma anche contro la leadership del suo stesso partito, che ha definito corporativa e debole.

Ma dalle nostre parti di fatto il coro dei progressisti è unanime: la vittoria del neo-sindaco di New York regala l'ennesima illusione alla sinistra italiana. Ad aprire le danze è Ilaria Salis: "Buongiorno! Quando la classe lavoratrice vince, ovunque diventiamo più forti", ha scritto su X. Ma non finisce qui. Poteva mancare Fratoianni? "Zohran Mamdani è il nuovo Sindaco di New York: ha vinto perché ha proposto l'università e i trasporti gratuiti, prezzi degli affitti bloccati e l'aumento delle tasse per i miliardari. Ha proposto di mettere davanti gli interessi e i diritti della maggioranza delle persone. E' il nostro programma. E la vittoria di Zohran significa che si puo' fare, negli Usa come in Italia. Siamo in campo per questo", ha affermato il leader di sinistra italiana.