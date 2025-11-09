"Meloni ha fatto la modella": Hannoun insulta, Fdi insorge

L'odio pro-Pal non si ferma. E questa volta colpisce direttamente il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Ad attaccarla è una voce di peso della galassia filo-palestinese. Mohammed Hannoun, megafono della propaganda pro amico e antisemita, oggetto di plurimi DASPO per linguaggio d'odio e cantore delle gesta dei terroristi di Hamas, in un comitato ha affermato che la presidente Giorgia Meloni era presente a Sharm el Sheikh 'per fare la modella' e non per rappresentare l'Italia. È l'ennesimo insulto alla nostra Presidente del Consiglio e, ancor più pesantemente, la dimostrazione che l'Islam sta non rispetta le donne, che vorrebbe subordinate e sottomesse agli uomini. Una visione inaccettabile", denuncia il deputato di Fratelli d'Italia e responsabile del dipartimento immigrazione del partito, Sara Kelany.