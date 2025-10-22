Hannoun, Gasparri spiana Schlein e Pd: "Giusto uccidere i collaborazionisti? E voi applaudite..."

"C’è un certo Hannoun che gira per l’Italia e sabato scorso è stato a Milano e ha detto, in pubblico, che è giusto uccidere i collaborazionisti palestinesi. Eppure molti qui plaudono a quelle manifestazioni. Altro che ‘manca la democrazia’, Schlein": Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia al Senato, lo ha detto in aula dopo le comunicazioni della premier Giorgia Meloni in vista del prossimo Consiglio europeo.
Sempre riferendosi ad Hannoun, presidente di Associazione palestinesi d'Italia, Gasparri ha aggiunto: "Io spero che qualcuno stia attenzionando questa persona, non è normale che nel centro di Milano qualcuno faccia apologia di stragi. Poi dicono ‘questi non c’entrano con noi’, ma gli stessi che provocano disordini all’Esquilino o a Torino partecipano alle manifestazioni che indice Landini".
"Io faccio molte iniziative pubbliche - ha proseguito il senatore azzurro - ma quando la gente se ne va dai miei comizi non va certo a picchiare i poliziotti. Non li portano loro, ma ci vanno. E il solo fatto che vadano, conta. ‘Dimmi con chi vai e ti dirò chi sei’”. Poi, riferendosi al discorso della premier in aula, ha aggiunto: "Il Presidente Meloni ha parlato del ruolo nefasto di Hamas. Io inviterei chi partecipa ai cortei e sfascia la testa ai poliziotti a leggere oggi l'appello di uno dei tanti palestinesi, pubblicato su Il Foglio. Si chiama Natour e afferma: 'Hamas sta uccidendo noi palestinesi, ma le ONG e i media tacciono'. Non vedo cortei di pacifisti a solidarizzare con i palestinesi uccisi da Hamas in questi giorni a Gaza. Questo sta accadendo, lo abbiamo visto nei telegiornali".