Hannoun, Gasparri spiana Schlein e Pd: "Giusto uccidere i collaborazionisti? E voi applaudite..."

"C’è un certo Hannoun che gira per l’Italia e sabato scorso è stato a Milano e ha detto, in pubblico, che è giusto uccidere i collaborazionisti palestinesi. Eppure molti qui plaudono a quelle manifestazioni. Altro che ‘manca la democrazia’, Schlein": Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia al Senato, lo ha detto in aula dopo le comunicazioni della premier Giorgia Meloni in vista del prossimo Consiglio europeo.

Sempre riferendosi ad Hannoun, presidente di Associazione palestinesi d'Italia, Gasparri ha aggiunto: "Io spero che qualcuno stia attenzionando questa persona, non è normale che nel centro di Milano qualcuno faccia apologia di stragi. Poi dicono ‘questi non c’entrano con noi’, ma gli stessi che provocano disordini all’Esquilino o a Torino partecipano alle manifestazioni che indice Landini".