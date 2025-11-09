Giancarlo Giorgetti difende la manovra: "Massacrati da chi può, ma siamo nel giusto"

"Una volta che abbiamo cercato" di aiutare "non i ricchi ma chi guadagna delle cifre ragionevoli siamo stati massacrati da coloro che hanno la possibilità di massacrare". Le parole chiare e forti sono del ministro all'Economia, Giancarlo Giorgetti, parlando in collegamento con il Festival dei Territori Industriali a Bergamo.

"Ma non c'è problema, perché pensiamo di essere nel giusto. Penso che un'analisi serena e oggettiva" del complesso della manovra "possa portare a ben altri risultati", aggiunge Giorgetti intervenendo intervistato in video al Festival Bergamo Città d'impresa. "Bisogna capire cosa si intende per ricco: se uno che guadagnai 45mila lordi, quindi circa 2mila netti lo è, hanno un concezione della vita un po'...", risponde il ministro a una domanda sulle critiche riportate dei media sulla manovra.