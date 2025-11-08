Libero logo
Giustizia
Garlasco
Ponte sullo Stretto
Russia-Ucraina

Stalin e Allah si mangeranno New York

sabato 8 novembre 2025
Stalin e Allah si mangeranno New York

1' di lettura

La Parola di Pietro è “New York”. Una città simbolo dell'Occidente che cambia volto, dove da Sinatra a Mamdani, il nuovo sindaco musulmano e socialista, il sogno americano sembra aver cambiato colonna sonora. Pietro Senaldi racconta come la metropoli che voleva “essere in cima al mondo” oggi si scopre laboratorio di un nuovo progressismo radicale: trasporti gratis, salari minimi da sogno e un realismo economico tutto da verificare. Tra Trump che attende il fallimento e una sinistra che applaude a distanza, New York diventa il teatro perfetto per capire dove può portare l'ideologia quando sostituisce la realtà. E come sempre, il confronto con l'Italia non manca: Greta Thunberg che sciopera contro la manovra, l'Albanese che si ricicla dopo il caos su Gaza, Ranucci che usa la Rai come scudo personale.

Qui il Video del podcast Parola di Pietro

tag
parola di pietro
zohran mamdani
pietro senaldi

Coerenza zero La finta rivoluzione di Mamdani: nella sua squadra tutti milionari

Reazione profonda E alla fine Zohran Mamdani rafforzerà Donald Trump

Viva la Florida Mamdani il comunista fa scappare i milionari: tutti a Miami

ti potrebbero interessare

Lavrov: "Sono pronto a incontrare Rubio". Poi la pietra tombale sulla Crimea

Lavrov: "Sono pronto a incontrare Rubio". Poi la pietra tombale sulla Crimea

Con i Mamdani la Grande Mela si guasta

Con i Mamdani la Grande Mela si guasta

Matteo Legnani
La solita litania delle conferenze sul clima: l’Occidente deve pagare per tutti...

La solita litania delle conferenze sul clima: l’Occidente deve pagare per tutti...

Dario Mazzocchi
Meghan Markle, torna a recitare: ecco dove

Meghan Markle, torna a recitare: ecco dove

Redazione