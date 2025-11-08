Stalin e Allah si mangeranno New York

La Parola di Pietro è “New York”. Una città simbolo dell'Occidente che cambia volto, dove da Sinatra a Mamdani , il nuovo sindaco musulmano e socialista, il sogno americano sembra aver cambiato colonna sonora. Pietro Senaldi racconta come la metropoli che voleva “essere in cima al mondo” oggi si scopre laboratorio di un nuovo progressismo radicale: trasporti gratis, salari minimi da sogno e un realismo economico tutto da verificare. Tra Trump che attende il fallimento e una sinistra che applaude a distanza, New York diventa il teatro perfetto per capire dove può portare l'ideologia quando sostituisce la realtà. E come sempre, il confronto con l'Italia non manca: Greta Thunberg che sciopera contro la manovra, l'Albanese che si ricicla dopo il caos su Gaza, Ranucci che usa la Rai come scudo personale.

Qui il Video del podcast Parola di Pietro