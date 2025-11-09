Libero logo
Giorgia Meloni fa impazzire la sinistra: "Nuova alba di libertà e democrazia"

di
domenica 9 novembre 2025
1' di lettura

"Il 9 novembre 1989, giorno della caduta del Muro di Berlino , non rappresenta solo l'abbattimento di un muro che per anni aveva diviso la Germania in due sotto la morsa del comunismo, segnando profondamente l'Europa e il mondo intero, ma racconta anche il momento in cui migliaia di persone, unite e legate dallo stesso desiderio, avevano dato inizio a una nuova alba ea un nuovo giorno con la riconquista della libertà, della speranza e della democrazia".

Lo ha scritto su X la presidente del Consiglio Giorgia Meloni , sottolineando che "per ricordare tutto questo, la Repubblica Italiana ha scelto di dedicare il 9 novembre al “Giorno della Libertà”, istituito con la Legge del 15 aprile 2005, n.61". "Il 9 novembre ricordiamo chi ha sofferto, chi ha sperato, chi ha avuto il coraggio di credere che il mondo potesse cambiare. E rinnoviamo, insieme, quella stessa speranza e voglia di libertà".

Sulla stessa lunghezza d'onda anche Matteo Salvini : "9 novembre 1989. Trentasei anni fa, la caduta del muro di Berlino. Avevo 16 anni, frequentavo il liceo classico "Manzoni" a Milano. Ricordo quei giorni e quella bellissima sensazione di libertà: giovani e anziani insieme, a demolire i muri della schiavitù e del comunismo ". 

giorgia meloni
muro di berlino
comunismo

