Roberto Fico, l'ultima umiliazione? Arriva da Mastella: "Il più democristiano..."

Dalle stelle alla casta. La parola discendente del grillino - il più puro tra i puri - si sta compiendo in Campania. "Roberto Fico è - come ho detto - il più democristiano dei Cinque Stelle: con lui e con Manfredi un asse politico solido che deve tradursi e si tradurrà in alleanze anche negli appuntamenti locali". Così Clemente Mastella, segretario nazionale di Noi di Centro, nell'appuntamento elettorale di stamane a Benevento per la presentazione dei candidati Giovanna Razzano e Pellegrino Mastella, figlio del sindaco di Benevento.

"La remuntada del centrodestra non si vede, perché non esiste. La premier Meloni dice che verrà due volte a Napoli: si risparmi la trasferta. Il centro è con Fico e sarà decisivo per portarlo a Palazzo Santa Lucia", ha detto Mastella nell'incontro a cui hanno partecipato Roberto Fico e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.