Sondaggio Mentana, FdI senza rivali: chi sale e chi scende, tutte le cifre

di
lunedì 10 novembre 2025
Enrico Mentana

Enrico Mentana

Fratelli d'Italia si conferma primo partito nell'ultimo sondaggio condotto da Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana. Il partito della premier si attesta al 31,3% dei consensi con un lieve -0,1 rispetto alla rilevazione del 3 novembre. Al secondo posto il Partito democratico di Elly Schlein che, nonostante un leggero incremento, resta comunque a grande distanza da FdI. I dem, in particolare, acquistano lo 0,3 e si portano al 22,2%. 

A seguire, con un +0,2, ecco il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che sale così al 12,8% dal 12,6 della settimana scorsa. Subito dopo ci sono Forza Italia di Antonio Tajani e la Lega di Matteo Salvini: gli azzurri salgono dello 0,1 e arrivano all'8,1; mentre il Carroccio perde lo 0,2 e si attesta ora all'8%. Un incremento dello 0,1 lo registra invece Alleanza Verdi e Sinistra di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, che arrivano così al 6,7%.

In fondo alla classifica i partiti minori: Azione di Carlo Calenda perde lo 0,1 e cala al 3%; Italia Viva di Matteo Renzi è ferma al 2,5; +Europa di Riccardo Magi con un -0,2 scende all'1,5; Noi Moderati di Maurizio Lupi è all'1,1 (+0,1). Le altre liste passano dal 3 al 2,8%, mentre la fetta di chi non si esprime scende dal 31 al 30%.

Francesco Storace