Sondaggio Mentana, FdI senza rivali: chi sale e chi scende, tutte le cifre

Fratelli d'Italia si conferma primo partito nell'ultimo sondaggio condotto da Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana. Il partito della premier si attesta al 31,3% dei consensi con un lieve -0,1 rispetto alla rilevazione del 3 novembre. Al secondo posto il Partito democratico di Elly Schlein che, nonostante un leggero incremento, resta comunque a grande distanza da FdI. I dem, in particolare, acquistano lo 0,3 e si portano al 22,2%.

A seguire, con un +0,2, ecco il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che sale così al 12,8% dal 12,6 della settimana scorsa. Subito dopo ci sono Forza Italia di Antonio Tajani e la Lega di Matteo Salvini: gli azzurri salgono dello 0,1 e arrivano all'8,1; mentre il Carroccio perde lo 0,2 e si attesta ora all'8%. Un incremento dello 0,1 lo registra invece Alleanza Verdi e Sinistra di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, che arrivano così al 6,7%.

In fondo alla classifica i partiti minori: Azione di Carlo Calenda perde lo 0,1 e cala al 3%; Italia Viva di Matteo Renzi è ferma al 2,5; +Europa di Riccardo Magi con un -0,2 scende all'1,5; Noi Moderati di Maurizio Lupi è all'1,1 (+0,1). Le altre liste passano dal 3 al 2,8%, mentre la fetta di chi non si esprime scende dal 31 al 30%.