Sigfrido Ranucci, l'affondo di Mollicone: "Report fa giornalismo militante"

"Quello di Report è un giornalismo militante e a tesi che ha provocato infiniti danni, anche economici, alla Rai". Lo afferma Federico Mollicone, presidente della commissione Cultura alla Camera ed esponente di FdI, in un'intervista al Corriere della Sera. "Nel 2021-2022 - governi di sinistra e governo Draghi - c'è stata una netta prevalenza delle inchieste che non coinvolgono direttamente i partiti politici - afferma -, il 75%. Nel 2025, il 94% dei servizi ha come oggetto politici o figure vicine al centrodestra. Numeri che parlano da soli. Solidarietà al presidente Meloni e al sottosegretario Fazzolari per le false accuse che stanno subendo".

I componenti della redazione di Report sono "analfabeti istituzionali: non conoscono le leggi, le regole, le prassi, e poi la buttano in caciara con un taglia e cuci. Non è solo irrispettoso della deontologia professionale ma soprattutto è falso. Persino Aldo Grasso li definì, lo scorso anno, 'servizi spazzatura'". Inoltre, "non sono certo queste 'inchieste' faziose che possono screditare un'Autorità indipendente", osserva Mollicone in merito alle tensioni sul Garante della Privacy.