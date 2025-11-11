Report, Agostino Ghiglia inchioda Ranucci: "Come una puntata dei Teletubbies"

"State valutando un passo indietro?", "Non c'è nessun motivo per farlo, perché la politica che lo chiede deve mettersi d'accordo con se stessa: o questo è un Garante indipendente, e quindi non dipende dalla politica, o questo è un garante dipendente, e quindi dipende dalla politica." A dichiararlo è il componente del Garante della Privacy Agostino Ghiglia ai microfoni de L'Aria che tira, il programma di approfondimento televisivo condotto da David Parenzo su La7.

"Non c'è nessun motivo per farlo - ha proseguito il Garante della Privacy -. O questo è un Garante indipendente, quindi non dipende dalla politica, oppure è dipendente e dipende dalla politica. La puntata di Report - ha concluso - ha il valore della puntata dei Teletubbies".

L'aria che tira: l'intervento di Agostino Ghiglia

Intanto è tornato a parlare anche Sigfrido Ranucci. "Io continuo a fare le puntate, magari torneremo ancora sul Garante. Domenica prossima abbiamo una puntata molto delicata che riguarderà un caso di traffico di armi nel Veneto ma che porta fino in Toscana", ha spiegato il giornalista e conduttore di Report, nel corso di una conferenza stampa a Firenze per presentare lo spettacolo "Diario di un trapezista", tratto dal suo libro "La scelta", in programma domani, mercoledì 12 novembre, a Giunti Odeon.