Otto e mezzo, Ranucci replica a Donzelli: "Il Garante è diventato un tribunale politico"

"Intanto è una grande stupidaggine. Donzelli scorda il metodo Boffo, fatto dai giornali di altra proprietà. Solo chi non conosce le tecniche di giornalismo può dire che la nostra è un'inchiesta fatta dopo la sanzione. Negli anni il Garante della Privacy si è trasformato in un tribunale politico dove le sentenze ei provvedimenti vengono presi in base alle sensibilità politiche, ai rapporti clientelari, diventando una grandissima limitazione alla libertà di stampa".

Lo ha detto il giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci a Otto e mezzo, il programma di approfondimento televisivo condotto da Lilli Gruber su La7. "In tanti giornalisti ci stanno solidarizzando per la battaglia che stiamo facendo in difesa della libertà di stampa - ha proseguito -. Battaglia che possiamo fare perché abbiamo alle spalle una grande azienda come la Rai, ma i poveri giornalisti che subiscono i provvedimenti del Garante non hanno i nostri stessi strumenti".