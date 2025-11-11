Meloni risponde a Galimberti: "Mi trucco da sola, letture superficiali"

"Un filosofo l'altra sera in tv diceva che io vinco perché quelli che si occupano del mio makeup sono bravissimi. In pratica voi mi votate perché sono truccata bene": Giorgia Meloni, intervenuta all'evento elettorale del centrodestra a Bari a sostegno del candidato governatore Luigi Lobuono in Puglia, lo ha detto rispondendo a Umberto Galimberti. Quest'ultimo, ospite qualche giorno fa da Corrado Augias a La Torre di Babele su La7, aveva detto: "C'è il vantaggio che quelli che curano l'aspetto fisico di Meloni sono bravissimi, gli fanno un make up perfetto. Lei è anche una grande attrice, è bravissima. E siccome noi siamo più attratti dagli attori che dai pensatori... Basta, ha ragione lei".

Parole che hanno fatto saltare dalla sedia la diretta interessata. Che infatti dal palco di Bari ha risposto: "Al netto del fatto che io mi trucco da sola e manco così bene, vi rendete conto di quanto sono superficiali le letture di questi intellettuali da salotto? Dicono che gli italiani votano guardando le fotografie e non i contenuti. Questi sono i filosofi, gli intellettuali, figuratevi gli altri...".