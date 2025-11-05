Libero logo
Galimberti contro Meloni: "L'aspetto fisico...". FdI lo spiana: "Che tristezza cadere così in basso"

di
mercoledì 5 novembre 2025
Galimberti contro Meloni: "L'aspetto fisico...". FdI lo spiana: "Che tristezza cadere così in basso"

2' di lettura

"Cadete sempre più in basso": così l'account di Fratelli d'Italia ha commentato sui social la recente uscita del filosofo Umberto Galimberti a La Torre di Babele, la trasmissione condotta da Corrado Augias su La7.

Nei giorni scorsi, infatti, Galimberti ha detto che la presidente del Consiglio riesce a non avere neanche un minimo cedimento soprattutto grazie al suo modo di apparire. "C'è il vantaggio che quelli che curano l'aspetto fisico di Meloni sono bravissimi, gli fanno un make up perfetto. Lei è anche una grande attrice, è bravissima. E siccome noi siamo più attratti dagli attori che dai pensatori... Basta, ha ragione lei": questo il suo intervento in tv. 

Non è tardata ad arrivare la replica, piccata, del partito della premier, FdI. "Galimberti, sa qual è il segreto di Giorgia Meloni? Essere Giorgia Meloni. Nessun trucco e parrucco spiegano il suo successo - si legge nel post che gli hanno dedicato su Facebook e X -. È triste vedere una persona come lei scendere a un livello così basso. A noi, pare misoginia. Forse dovremmo chiederlo alle sedicenti femministe o magari alla segretaria Elly Schlein: parlerà o prevarrà anche questa volta la regola dell’insulto sessista è tale sono se colpisce una donna di sinistra?". 

tag
umberto galimberti
giorgia meloni
corrado augias
la torre di babele

