Galimberti contro Meloni: "L'aspetto fisico...". FdI lo spiana: "Che tristezza cadere così in basso"

Nei giorni scorsi, infatti, Galimberti ha detto che la presidente del Consiglio riesce a non avere neanche un minimo cedimento soprattutto grazie al suo modo di apparire. "C'è il vantaggio che quelli che curano l'aspetto fisico di Meloni sono bravissimi, gli fanno un make up perfetto . Lei è anche una grande attrice, è bravissima. E siccome noi siamo più attratti dagli attori che dai pensatori... Basta, ha ragione lei": questo il suo intervento in tv.

Non è tardata ad arrivare la replica, piccata, del partito della premier, FdI. "Galimberti, sa qual è il segreto di Giorgia Meloni? Essere Giorgia Meloni. Nessun trucco e parrucco spiegano il suo successo - si legge nel post che gli hanno dedicato su Facebook e X -. È triste vedere una persona come lei scendere a un livello così basso. A noi, pare misoginia. Forse dovremmo chiederlo alle sedicenti femministe o magari alla segretaria Elly Schlein: parlerà o prevarrà anche questa volta la regola dell’insulto sessista è tale sono se colpisce una donna di sinistra?".