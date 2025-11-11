Roberto Fico, ecco la sua barca: il giallo sull'ormeggio

Non è proprio il nome che ci si aspetterebbe da uno come Roberto Fico, il grigio burocrate del M5S che sogna di diventare governatore della Campania per inondare di redditi di cittadinanza i suoi elettori. Ma effettivamente un po’ di “Paprika”, in questa campagna elettorale, l’ex presidente della Camera la sta (suo malgrado) assaggiando, e di certo non deve piacergli troppo. Dopo gli scoop di Libero sulla super scorta da 100mila euro che lo ha accompagnato, per un anno e mezzo, da Roma a Napoli, ora tocca infatti alla sua barca. “Paprika”, appunto. A scovarla è stato il sottosegretario e coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, Antonio Iannone, che sui social ha fotografato l’imbarcazione. «Indovinate di chi è questo “gozzo” ora ormeggiato a Procida?»,ha scritto il meloniano. «È uno sciallino 34 piedi che può ospitare comodamente 4 persone a dormire», aggiunge, «il costo è di circa 500mila euro ma da usato comunque occorrerebbero non meno di 150mila euro». A questo punto il quiz: «Vi fornisco un aiuto. Prima di essere portato a Procida era ormeggiato abusivamente in un sedime militare a Nisida».

Il gozzo sarebbe di proprietà di Fico, e fin qui nessuno scandalo. Se D’Alema poteva vantare lo yacht a vela “Ikarus”, Fico può benissimo mettersi al timone di “Paprika”, tanto sempre di comunisti col Rolex si tratta. Il problema politicamente scottante, per l’ex numero uno di Montecitorio, è che sarebbe stato - come suggerisce Iannone - in passato attraccato in un’area presso il porto militare di Nisida senza alcun titolo, come anticipato qualche giorno fa pure dal collega di partito, il senatore Sergio Rastrelli, che sul punto ha presentato una interrogazione parlamentare. «L’area di Nisida», ricorda Rastrelli nel documento, «non è un semplice tratto di costa: per oltre quarant’anni ha ospitato un importante comando marittimo Nato ed è oggi destinata a funzioni logistiche e operative della Marina e dell’Aeronautica Militare».

«Gli ormeggi abusivi, le occupazioni illegali e qualsiasi utilizzo improprio rappresentano uno schiaffo alla sua storia e alla sua vocazione militare, oltre che una violazione delle norme che regolano l’uso del demanio dello Stato». Vero, falso, quasi vero? Di certo Fico, così come nel caso della scorta, tace. Avvalorando i sospetti che possa aver beneficiato di un trattamento di favore. E poi: quando avrebbe acquistato il gozzo, Fico? Dal 2023, terminato l’impegno parlamentare, pare che non abbia svolto alcun lavoro retribuito. Come ha sottolineato il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri: «Ha lasciato la Camera da tempo. Ci dica come ha campato in questi anni, chi gli ha pagato lo stipendio e che lavoro ha fatto. Gli elettori hanno diritto di saperlo». Di sicuro, Roberto avrà messo da parte qualcosina, considerati i ruoli ricoperti ma, all’epoca, i grillini erano sottoposti alla mannaia della restituzione di parte della busta paga da onorevoli. Quindi, come ha comprato Fico questa imbarcazione?