Patrimoniale, Romano Prodi rilancia: "Viviamo in un mondo senza limiti"

"Professore, è arrivato il momento di introdurre nuove tasse per gli italiani?". La patrimoniale è il tema forte della sinistra italiana. Vari leader di sinistra - da Elly Schlein a Nicola Fratoianni fino ad Angelo Bonelli - stanno chiedendo a gran voce al governo Meloni di tassare i cosiddetti super ricchi. E sulla questione è intervenuto di gran carriera anche Romano Prodi. L'ex presidente del Consiglio si allineato al diktat di partito parlando addirittura di "un mondo che non ha più limiti".

Intercettato dalle telecamere de L'Aria che tira, il talk show politico di La7 condotto da David Parenzo, il professore ha illustrato la sua ricetta grottesca. "Stiamo costruendo un mondo che non ha più limiti. Quando abbiamo Musk che prende mille miliardi per sé stesso, e poi io dico che mi sembra una follia... e mi dicono: 'ma in dieci anni'. Ma lei capisce che è come il reddito, neanche il profitto, diventi di 22 milioni di italiani. Lei pensa che il mondo possa andare avanti così?".