Fratelli d'Italia inchioda La7: "L'inchiostro della menzogna"

"Dal Fatto Quotidiano e da La7 continua in modo fazioso una propaganda farcita di fake news contro il governo Meloni", ha detto il deputato FdI in commissione Giustizia Andrea Pellicini. "L'ultima - ha ripreso - sarebbe la presunta intervista a Santoro di Borsellino contro la riforma della separazione delle carriere. Una falsità vera e propria, confermata dal giornale 'Il Dubbio' che ha controllato sulle Teche Rai, smentendo questa clamorosa notizia inveritiera del Fatto e rilanciata da La7, in particolare da Formigli, Floris e Gruber". "Il giornale di Travaglio, come se non bastasse, aveva in precedenza anche pubblicato un'intervista mai rilasciata da Falcone, sempre sull'argomento, a Repubblica. Si tratta forse - prosegue il parlamentare - di un piano ben orchestrato per attaccare il governo Meloni, e in particolare la riforma della giustizia del governo?".

"Questi organi di informazione stanno evidentemente cercando di strumentalizzare due eroi nazionali come Borsellino e Falcone. Ci aspettiamo pertanto una puntuale rettifica di quanto scritto con doverose scuse. Ci chiediamo inoltre che posizione abbia a riguardo l'Ordine dei giornalisti. Nessuno - ha osservato ancora Pellicini - controlla la veridicità delle notizie? I giornalisti sono tenuti a rispettare e ad applicare la deontologia professionale per garantire la correttezza delle informazioni riportate, anche e soprattutto per il rispetto dovuto ai lettori. È triste constatare come per certi organi di informazione, accecati dal livore non avendo ancora accettato che Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia hanno vinto le elezioni, valga davvero tutto".