Giovanni Floris, l'affondo di Mollicone: "A DiMartedì un processo di stampo sovietico"

"Ieri sera a DiMartedì abbiamo assistito a un processo di stampo sovietico in contumacia contro gli esponenti della maggioranza, il sottoscritto e i rappresentanti delle associazioni di rievocazione storica. Il conduttore Floris ha dimostrato un'arroganza, un razzismo culturale e un'ignoranza nel merito": Lo denuncia il Presidente della Commissione cultura e editoria della Camera e Responsabile Nazionale cultura e innovazione di Fratelli d'Italia Federico Mollicone, sulla trasmissione di ieri sera del programma DiMartedì, condotto da Giovanni Floris, su La7.

"Il 'giornalista' non sa, o finge di non sapere - ha detto Mollicone - che in Italia esiste, da più di un anno, una legge - la 152 del 2024, di cui sono primo firmatario, e che è stata approvata da tutto il Parlamento, opposizioni comprese, ma lui non lo sa - che riconosce la rievocazione storica quale componente fondamentale del patrimonio immateriale nonché come politica di valorizzazione dei beni culturali. Ma, ancora più grave, è non sapere, o fingere di non sapere, che i gladiatori davanti al Colosseo sono abusivi, rappresentano un fenomeno criminogeno e, di certo, non prendono neanche un centesimo dal Governo".