L'Aria Che Tira, Mollicone: "Report? Giornalismo militante"

Sigrifdo Ranucci e la sua trasmissione d’inchiesta, Report, sono oggetto di discussione nell’ultima puntata di “L’Aria Che Tira”, il programma di approfondimento di La7 che racconta e analizza l’economia e la politica più vicina alla vita di tutti i giorni, condotto da David Parenzo. Inchieste a senso unico quelle di Ranucci, pare, perché, come scrive Fratelli d’Italia in un post sui social “nel 2025 il 95% delle inchieste di Report hanno come oggetto politici o figure legate al centrodestra. Un taglia e cuci che ha come unico obiettivo quello di delegittimare il Governo e la sua maggioranza. Serve aggiungere altro?”.

Nel video pubblicato dal partito di governo c’è l’accusa a Report da parte di Federico Mollicone, deputato di Fratelli d’Italia e presidente della Commissione Cultura della Camera. Mollicone, senza mezzi termini, dice: “È conclamato che Report abbia un modo assolutamente non deontologico di fare giornalismo. Che quando fa giornalismo investigativo vero è un conto, ma per la maggior parte, e queste sono le percentuali, fa character assassination, cioè distrugge soltanto gli avversari politici con servizi della maggioranza. Fa politica con servizi precostituiti e tagliati ad hoc”.