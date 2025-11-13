Libero logo
Giustizia
Garlasco
Hub Energia

Roberto Fico, la difesa di Massimo D'Alema: "Non c'è limite alla miseria umana"

di
Libero logo
giovedì 13 novembre 2025
Roberto Fico, la difesa di Massimo D'Alema: "Non c'è limite alla miseria umana"

1' di lettura

Massimo D'Alema è tornato oggi alla Sala Berlinguer del gruppo Pd alla Camera per l'evento di presentazione della rivista Italianieuropei dell'omonima fondazione da lui presieduta. Al dibattito hanno partecipato la segretaria del Pd Elly Schlein, il segretario della Cgil Maurizio Landini, l'ex commissario europeo del Lavoro Nicolas Schmit e la deputata del Pd Maria Cecilia Guerra. Prima dell'inizio del dibattito, in attesa dei partecipanti alle prese con i controlli di sicurezza, i cronisti hanno chiesto all'ex premier: 'che effetto fa tornare qua?'. "Venire qua è prestigioso, ma scomodo. Documenti, controlli...", ha replicato D'Alema.

L'ex presidente del Consiglio è poi intervenuto sulla polemica che ha investito Roberto Fico, candidato in Campania del campo largo. "C'è un limite alla miseria umana, intellettuale e morale, diciamo. Io fortunatamente non sono più tenuto a partecipare a questo tipo di roba qui. La lascio a voi".

Roberto Fico, scorta da 100mila euro: lo scandalo arriva alla Corte dei Conti

La scorta a cinque stelle di Roberto Fico potrebbe finire presto davanti alla Corte dei conti della Campania. Severino N...

Sul suo futuro all'interno del Pd, D'Alema ha spiegato di preferire rimanere nelle retrovie. "A me sembra dannoso che le persone che non responsabilità hanno si mettano a... A me interessa fornire delle idee. Faccio un lavoro, il mio lavoro non è di essere un leader politico. Sono fuori. Non partecipo, non faccio parte degli organismi dirigenti di nessun partito - ha detto -. L'esperienza mi dice che devo stare fuori da questo tipo di dibattito".

La Pennicanza, Fiorello umilia Roberto Fico: "Aveva abolito la povertà, ma poi..."

L'ultima puntata de La Pennicanza si è aperta con le notizie dal Vaticano: "Il Santo Padre ha ricevuto i...
tag
massimo d'alema
roberto fico

Gozzi amari La Pennicanza, Fiorello umilia Roberto Fico: "Aveva abolito la povertà, ma poi..."

Rete colabrodo Pd, spreca altri 5 miliardi per l'acqua della Campania

Esposto dal leghista Nappi Roberto Fico, scorta da 100mila euro: lo scandalo arriva alla Corte dei Conti

ti potrebbero interessare

Matteo Richetti, giornata nera per il capogruppo di Azione: derubato due volte in treno

Matteo Richetti, giornata nera per il capogruppo di Azione: derubato due volte in treno

Redazione
La Pennicanza, Fiorello umilia Roberto Fico: "Aveva abolito la povertà, ma poi..."

La Pennicanza, Fiorello umilia Roberto Fico: "Aveva abolito la povertà, ma poi..."

Redazione
Albania, Meloni fa impazzire le toghe: "Hanno provato a fermarci, ma andiamo avanti"

Albania, Meloni fa impazzire le toghe: "Hanno provato a fermarci, ma andiamo avanti"

Redazione
Matilde Siracusano, "vai a cucinare e poi a tr...": insulti choc

Matilde Siracusano, "vai a cucinare e poi a tr...": insulti choc

Redazione