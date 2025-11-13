Roberto Fico, la difesa di Massimo D'Alema: "Non c'è limite alla miseria umana"

Massimo D'Alema è tornato oggi alla Sala Berlinguer del gruppo Pd alla Camera per l'evento di presentazione della rivista Italianieuropei dell'omonima fondazione da lui presieduta. Al dibattito hanno partecipato la segretaria del Pd Elly Schlein, il segretario della Cgil Maurizio Landini, l'ex commissario europeo del Lavoro Nicolas Schmit e la deputata del Pd Maria Cecilia Guerra. Prima dell'inizio del dibattito, in attesa dei partecipanti alle prese con i controlli di sicurezza, i cronisti hanno chiesto all'ex premier: 'che effetto fa tornare qua?'. "Venire qua è prestigioso, ma scomodo. Documenti, controlli...", ha replicato D'Alema.

L'ex presidente del Consiglio è poi intervenuto sulla polemica che ha investito Roberto Fico, candidato in Campania del campo largo. "C'è un limite alla miseria umana, intellettuale e morale, diciamo. Io fortunatamente non sono più tenuto a partecipare a questo tipo di roba qui. La lascio a voi".