La Pennicanza, Fiorello umilia Roberto Fico: "Aveva abolito la povertà, ma poi..."

L'ultima puntata de La Pennicanza si è aperta con le notizie dal Vaticano: "Il Santo Padre ha ricevuto in udienza privata Laura Pausini, di cui è grande fan. Lei, emozionatissima, gli ha regalato una versione unica di 'Fratello Sole, Sorella Luna'. E io, tramite conoscenze molto alte, ho saputo che lui ha fatto in cambio la sua 'La Solitudine' versione… messa!", ha scherzato Fiorello.

Subito dopo, la polemica che ha visto Roberto Fico protagonista: "Pare abbia una barchetta, piccola… da 150 mila euro! Ma chi siamo noi per giudicare? Abbiamo testimoni oculari". A quel punto ha avuto inizio la gag surreale del testimone d'eccezione, il 'delfino Mimmo': "Ho visto tutto, con gli occhi miei!", ha raccontato. "Una barchetta? Macché, sulla fidanzata c'è scritto ''Messina-Reggio Calabria''! Diceva che aveva sconfitto la povertà… e mo gira col 150 cavalli! E a me tirava le briciole come fossi 'nu pesce rosso!".