La Pennicanza, Fiorello umilia Roberto Fico: "Aveva abolito la povertà, ma poi..."

L'ultima puntata de La Pennicanza si è aperta con le notizie dal Vaticano: "Il Santo Padre ha ricevuto in udienza privata Laura Pausini, di cui è grande fan. Lei, emozionatissima, gli ha regalato una versione unica di 'Fratello Sole, Sorella Luna'. E io, tramite conoscenze molto alte, ho saputo che lui ha fatto in cambio la sua 'La Solitudine' versione… messa!", ha scherzato Fiorello.
Subito dopo, la polemica che ha visto Roberto Fico protagonista: "Pare abbia una barchetta, piccola… da 150 mila euro! Ma chi siamo noi per giudicare? Abbiamo testimoni oculari". A quel punto ha avuto inizio la gag surreale del testimone d'eccezione, il 'delfino Mimmo': "Ho visto tutto, con gli occhi miei!", ha raccontato. "Una barchetta? Macché, sulla fidanzata c'è scritto ''Messina-Reggio Calabria''! Diceva che aveva sconfitto la povertà… e mo gira col 150 cavalli! E a me tirava le briciole come fossi 'nu pesce rosso!".
Roberto Fico, ecco la sua barca: il giallo sull'ormeggioNon è proprio il nome che ci si aspetterebbe da uno come Roberto Fico, il grigio burocrate del M5S che sogna di d...
Ma non finisce qui. Fiorello ha poi sfoggiato un'imitazione altrettanto surreale di Fico: "Il gozzo enorme? Io sono un uomo di pace e d'amore. Solo con l'amore si risolvono i problemi dell'Italia, dell'universo… e della Campania. Dicono che ho parcheggiato al porto di Nisida per una cifra irrisoria… ma io, pagando poco, mi sento umile. È un gesto d'amore verso il popolo, solo che il popolo non l'ha capito. Sono venuti al pontile minacciosi, io ho detto: ''Fermatevi! Sono qui per darvi amore!''… mi hanno preso a mazzate. Ma segnatevi questa frase: l'amore si dà, e le mazzate si prendono!''.