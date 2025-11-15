Giannini a Otto e mezzo, profezia su Meloni: "L'anno prossimo arriva la bomba atomica"

Siamo al "molti nemici, molti voti"? "La verità secondo me è un'altra - puntualizza ancora l'ex direttore de La Stampa -. Ricordiamoci sempre che Meloni ha vinto le elezioni con il 26% del 60% di chi è andato a votare. Quindi stiamo parlando, rispetto agli aventi diritto, del 16% di consensi degli italiani. Seconda cosa: i consenso oggi restano così elevati perché Meloni ha capito una cosa. Stante alla inconsistenza delle opposizioni, lei meno cosa fa e meno disturba blocchi sociali, cosa che dovrebbe fare se facesse riforme vere, dalla previdenza, al mercato del lavoro, al fisco, e più garantisce la tenuta dei consensi perché non fa male nessuno. E le categorie a cui lei non fa male, pur essendo scontenti, guardano dall'altra parte e dicono: 'quelli non sono ancora in grado'". Meloni, conclude Giannini con profezia apocalittica, "galleggia su tutto questo. Però arriverà il momento in cui tutto questo precipita. Io penso ne tenga conto e infatti fa una manovra così, nulla, perché prepara la bomba atomica dell'anno prossimo".