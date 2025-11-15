Occhetto, "se continuiamo a scannarci...". A Repubblica sono disperati

"Se continuiamo a scannarci vincere sarà impossibile". Repubblica si affida ad Achille Occhetto, grande vecchio della sinistra italiana, per lanciare un appello disperato, quasi apocalittico alle opposizioni. Unità o morte. Già. Ma non solo dei progressisti ma della stessa democrazia. L'ultimo segretario del Partito comunista italiano, l'uomo della svolta socialdemocratica, colui che mandò in soffitta (parzialmente) falce e martello e lanciò la transizione del PCI in Pds nel drammatico congresso della Bolognina, post-muro di Berlino, parte da una premessa: "Io comincio a intravedere nella società un'articolata e sempre più forte avversione alle politiche economiche e sociali del governo. E mi sembra che le varie sinistre, anche quelle più moderate, siano in campo e lottino, sia pure tra molte difficoltà. Per questo non concordo con il diffondersi di un generico scetticismo che fornisce solo vaghe allusioni e illusioni politiciste".

Sinistra, circonvenzione di Schlein per mano dei 5Stelle Circonvenzione di Elly, nel senso di Schlein. Scherzando ma non troppo, sarebbe ora che una procura aprisse un’inc...

Tuttavia, avverte Occhetto, "c'è ancora un colpevole ritardo nel presentare, hic et nunc, una proposta unitaria di governo e nell'assumere davanti al Paese un esplicito impegno a correre insieme alle prossime elezioni nazionali. E ciò perché non si è compresa la gravità di un frangente storico che sta minando i valori fondamentali. Ci sono momenti inderogabili in cui la fantasia politica può aiutare i diversi a trovare le ragioni di uno sforzo comune, volto a salvare la democrazia". "L'unità dovrebbe essere una ambizione comune a tutte le forze del progresso militante - aggiunge -. Da più parti si sottovalutano i rischi crescenti che stiamo correndo su scala europea e mondiale. Il Pd dovrebbe far capire a tutti che in gioco non è l'alternativa di sinistra, ma un'ampia 'alleanza democratica' a tutela dello Stato di diritto".

Prodi smantella Elly Schlein: "No, non è il modello da seguire" "Mamdani ha fatto cose interessanti: ha risvegliato la partecipazione, ha attratto i giovani, è stato capace...

Il ritornello, insomma, è il solito e ormai ben noto: l'onda nera, il nuovo fascismo, la democrazia svuotata dai leader di destra, da Donald Trump a Viktor Orban arrivando, ovviamente, a Giorgia Meloni. Con la riforma della giustizia in bella evidenza: "Alcuni dei principi costituzionali a partire dall'equilibrio fra i poteri dello Stato, sono sotto attacco. Per cui il mio consiglio è: si apra subito il cantiere del programma per concordare i punti su cui impegnarsi in modo unitario, e quelli su cui invece mantenere sensibilità proprie. Avendo ben chiare due cose: un programma di governo non può contenere tutte le aspirazioni di ciascuna forza politica. E deve definire le priorità", spiega Occhetto lanciando un messaggio a Elly Schlein e Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. E a chi si aggiungerà alla carovana giallo-rosso-verde.

Fausto Bertinotti risponde a Prodi: "Ossessionato, se l'è legata al dito" Volano stracci... a sinistra. Romano Prodi e Fausto Bertinotti non se le mandano a dire. L'ex premier, intervistato ...