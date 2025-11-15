Prodi critica la Schlein e il Pd modello Mamdani

Da mortadella a minestrone, Romano Prodi ribolle. Con cadenza settimanale, come la messa, il gran cattolico del centrosinistra fa la predica alla sua chiesa. E da buon ciclista, l’ex premier sembra fare il verso al Gino Bartali di “è tutto sbagliato, è tutto da rifare”. È ossessionato da due donne, e non si capisce chi le piaccia di meno. La prima è Giorgia Meloni, «che non ha realizzato nulla e la cui unica forza è la durata per mancanza di alternativa»; e fin qui da lui che del centrodestra non ha mai apprezzato nulla, neppure di quello democristiano, ce lo si aspetta. La seconda è Elly Schlein «perché servono leader credibili e il modello non può essere il sindaco di New York, Zohran Mandami e perché la deriva estremista della sinistra» che la segretaria impone «allontana gli elettori, offrendo una lettura troppo ristretta della società». E poi, occhio alla patrimoniale, «perché solo parlarne veicola un messaggio di oppressione fiscale» e a Giuseppe Conte, «che può essere il Fausto Bertinotti di un eventuale premier di sinistra e il cui ruolo non è ancora definito».

In soldoni, Romano non ritiene Elly all’altezza di Palazzo Chigi; per la verità non la ritiene neppure in grado di arrivarci e non ne fa mistero. A questo punto però è necessario infilare una serie di notizie. La prima è positiva per la segretaria: Prodi non tira le fila di nessuno complotto, non è vero che ce l’ha con lei perché la ritiene una figlioccia traditrice o perché non lo ha candidato alle Europee. C’è chi pensa che tiri la volata ad Antonio Decaro, l’europarlamentare candidato alla Regione Puglia che tra dieci giorni potrebbe essere per la seconda volta in un anno mister preferenze, ma in realtà chi gli è più vicino e ci parla ogni settimana assicura che non ha in mente un nome. E qui iniziano le notizie meno favorevoli per Elly.

Prodi non ha in testa nessuno di preciso da candidare a Palazzo Chigi, ma è persuaso che anche un salto nel buio sia meglio dell’attuale segretaria, perché con lei non si può vincere. Da qui alle cattive nuove, il passo è breve. Sono sempre di meno quelli convinti che l’attuale cecchinaggio amico a cui è sottoposta quotidianamente Schlein punti solo a farle capire che non può essere lei l’alternativa a Meloni. È partito troppo presto, per essere così. L’obiettivo vero, anche se difficile da raggiungere, sarebbe sfilarle la segreteria, in modo che non sia lei a fare le liste. Al progetto sarebbe funzionale una sconfitta della linea pro-magistrati al referendum sulla separazione delle carriere, ma Elly ha mangiato la foglia e non farà una campagna elettorale pro-toghe all’arma bianca.

