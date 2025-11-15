Il giornalismo d'inchiesta e la bufera sulla privacy

La bufera scatenata sul Garante della privacy fa tornare in mente Ennio Flaiano: cose gravi ma non serie. La sinistra si stupisce perché un componente, già parlamentare in quota An-FdI, varca la soglia di via della Scrofa per progettare la presentazione di un libro. Il Pd chiede le dimissioni di tutti e quindi anche del Presidente che dello stesso Pd era esponente e, si narra, prescelto perché, grazie all’esperienza e soprattutto alla veneranda età, avrebbe assicurato al Governo giallo-rosso di occupare la poltrona presidenziale. Poi c’è chi dice “sono pronto a dimettermi”, ma tutto sommato non mi dimetto proprio adesso. Il giornalismo d’inchiesta, nel difendere la scelta – non proprio commendevole – di mettere il dito pubblicando conversazioni private tra moglie e marito, rilancia sui privilegi dei membri dell’agenzia indipendente: un mondo dorato tra viaggi in business, ricevuta di una messa in piega di rappresentanza e qualche chilo di ottimo vitello. E l’opinione pubblica fa la sua seconda clamorosa scoperta (dopo quella che esistono le correnti in magistratura, dovuta a un fortunato volumetto di qualche anno fa): le nomine delle agenzie indipendenti sono lottizzate dalla politica.

Ma se solo il giornalismo d’inchiesta si fosse occupato delle altre authority, oltre a quella che l’ha sanzionato, avrebbe forse scoperto che appartenenza politica e privilegi non sono appannaggio solo della privacy. Ricordiamoci, allora, che le agenzie indipendenti sono spuntate come funghi nell’Italia degli anni ’90, frutto di Tangentopoli e della crisi della partitocrazia (copyright pannelliano). È la stagione dell’antipolitica che segnò in quegli anni l’incoronazione del giudiziario, rimasto poi principe per oltre trent’anni, e contemporaneamente celebrò l’idea che a governare le cose importanti (mercato, privacy, stampa e tv etc.) non fossero più ministri, sottosegretari e parlamentari, ma dei tecnici. Tecnici indipendenti, ovviamente, e con la possibilità di organizzarsi in perfetta autonomia e senza troppi disturbi, anche con apposite prebende finanziarie, foss’anche maggiorazioni stipendiali, benefici per il personale e così via. Perché la tecnica, suvvia, è meglio della politica ed è, vuoi mettere, garanzia per i diritti dei cittadini. In quegli anni andava di moda nel resto del mondo il liberalismo: meno Stato e al suo posto più libertà e più mercato.