Ranucci sbrocca: "Candidato con il M5s? Una grande c***a"

Il tour televisivo di Sigfrido Ranucci è stato più impegnativo di un’inchiesta di Report. Da Un giorno da Pecora (RadioUno) a Otto e Mezzo su La7, è andato in onda un piagnisteo continuo. Si parte dalla radio con il conduttore, che dopo aver rivendicato la bontà della sua inchiesta e negato di aver usato metodi poco convenzionali, spiega: «Questo è stato l’anno più complicato per Report considerando le condizioni in cui abbiamo lavorato». Il riferimento è, tra l’altro, alla multa da 150mila euro che l’Authority Garante della Privacy ha comminato alla sua trasmissione e dalla quale, dicono nel centrodestra, è partito l’accanimento di Ranucci verso quell’organismo. «La multa la dovrebbe pagare la Rai - spiega il conduttore -, ma faremo di tutto per difendere l’azienda», spiegando che «ci sono stati provvedimenti del Garante completamente rovesciati dal tribunale ordinario». E alla domanda su nuove inchieste contro l’Autority, dice sibillino: «Ci torneremo, ma forse non domenica prossima, non lo so».

Ranucci, però, non ha nel mirino solo il Garante, ma anche il concorso Rai: «Ho una squadra straordinaria alle spalle che vorrei mantenere più a lungo possibile. Con il concorso famoso c’è il rischio che perdiamo delle professionalità. Non vorrei che quello che non è riuscito a fare la bomba, riesca a farlo il concorso Rai». Ranucci, poi, ha parlato anche di politica e di una sua futura discesa in campo: «Io candidato col Movimento Cinquestelle? È una grande caz***a. Se me l’hanno chiesto non te lo dico, non mi sento adeguato per fare politica, che per me è una cosa estremamente seria, soprattutto con una legge elettorale come questa. A fatica riesco a fare il mio mestiere».

