Sondaggio-Mentana, FdI non si ferma più: male il Pd

Fratelli d'Italia cresce, ancora. Il partito di Giorgia Meloni, nonostante i tentativi della sinistra di gettare fango, vede ancora il segno + davanti alla percentuale. La riprova? Il sondaggio di Enrico Mentana diffuso su La7 e realizzato da Swg. Qui FdI guadagna un +0,1 per cento e arriva al 31,4 per cento. Secondo posto per il Partito democratico. I dem di Elly Schlein, però, non crescono. Anzi, il Pd cala dello 0,2 e si piazza al 22 per cento rispetto alla settimana precedente.

Rimane invariato il Movimento 5 Stelle. I grillini sono fermi al 12,8 per cento seguiti da Forza Italia di Antonio Tajani. Piccola flessione anche per gli azzurri (-0,1, 8 per cento). E ancora, ecco la Lega. Matteo Salvini scende al 7,8 per cento (-0,2). Dietro, di molto, Alleanza Verdi e Sinistra italiana. Dopo settimane negative, il partito di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni guadagna un +0,2 per cento e si aggiudica il 6,9 per cento.