Libero logo
Giustizia
Garlasco
Hub Energia

Sondaggio-Mentana, FdI non si ferma più: male il Pd

lunedì 17 novembre 2025
Sondaggio-Mentana, FdI non si ferma più: male il Pd

1' di lettura

Fratelli d'Italia cresce, ancora. Il partito di Giorgia Meloni, nonostante i tentativi della sinistra di gettare fango, vede ancora il segno + davanti alla percentuale. La riprova? Il sondaggio di Enrico Mentana diffuso su La7 e realizzato da Swg. Qui FdI guadagna un +0,1 per cento e arriva al 31,4 per cento. Secondo posto per il Partito democratico. I dem di Elly Schlein, però, non crescono. Anzi, il Pd cala dello 0,2 e si piazza al 22 per cento rispetto alla settimana precedente. 

Rimane invariato il Movimento 5 Stelle. I grillini sono fermi al 12,8 per cento seguiti da Forza Italia di Antonio Tajani. Piccola flessione anche per gli azzurri (-0,1, 8 per cento). E ancora, ecco la Lega. Matteo Salvini scende al 7,8 per cento (-0,2). Dietro, di molto, Alleanza Verdi e Sinistra italiana. Dopo settimane negative, il partito di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni guadagna un +0,2 per cento e si aggiudica il 6,9 per cento. 

Sondaggio Mentana, FdI senza rivali: chi sale e chi scende, tutte le cifre

Fratelli d'Italia si conferma primo partito nell'ultimo sondaggio condotto da Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana...

Tra i partiti minori Azione e Noi Moderati guadagnano +0,2 per cento (rispettivamente al 3,2 e all'1,3), Altre Liste in calo -0,2 per cento. Stabili Italia Viva e +Europa. Stabile anche la percentuale di chi non si esprime. Una tendenza, quella che vede il partito del presidente del Consiglio aumentare il proprio consenso, confermata da un altro sondaggio. Si tratta della rilevazione di Eumetra, per cui - se si votasse oggi per le elezioni politiche - Fratelli d'Italia otterrebbe una vittoria schiacciante con il 30,7 per cento delle preferenze. 

tag
sondaggio
enrico mentana
swg
fdi

Referendum Giovanni Falcone, lo sfogo della sorella: "Interviste mai esistite? Cattivo gusto"

Numeri Meloni sfonda ancora, Schlein da incubo: chi la sorpassa, il sondaggio

Report contro FdI Le inchieste in tv indignano soltanto se colpiscono M5s

ti potrebbero interessare

Ucraina, il Consiglio Supremo di Difesa: "Sostegno e nuovi aiuti a Kiev"

Ucraina, il Consiglio Supremo di Difesa: "Sostegno e nuovi aiuti a Kiev"

Ponte sullo Stretto, altro stop dalla Corte dei Conti: negato il visto di legittimità

Ponte sullo Stretto, altro stop dalla Corte dei Conti: negato il visto di legittimità

Redazione
Meloni, sindacalista eletto con Pd e Avs posta una sua foto a testa in giù: scoppia il caso

Meloni, sindacalista eletto con Pd e Avs posta una sua foto a testa in giù: scoppia il caso

Redazione
Elly vede Prodi ma tira dritto. E Ruffini vuole potare i cespugli

Elly vede Prodi ma tira dritto. E Ruffini vuole potare i cespugli

Elisa Calessi