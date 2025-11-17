Sondaggio-Mentana, FdI non si ferma più: male il Pd

Fratelli d'Italia cresce, ancora. Il partito di Giorgia Meloni, nonostante i tentativi della sinistra di gettare fango, vede ancora il segno + davanti alla percentuale. La riprova? Il sondaggio di Enrico Mentana diffuso su La7 e realizzato da Swg. Qui FdI guadagna un +0,1 per cento e arriva al 31,4 per cento. Secondo posto per il Partito democratico. I dem di Elly Schlein, però, non crescono. Anzi, il Pd cala dello 0,2 e si piazza al 22 per cento rispetto alla settimana precedente.
Rimane invariato il Movimento 5 Stelle. I grillini sono fermi al 12,8 per cento seguiti da Forza Italia di Antonio Tajani. Piccola flessione anche per gli azzurri (-0,1, 8 per cento). E ancora, ecco la Lega. Matteo Salvini scende al 7,8 per cento (-0,2). Dietro, di molto, Alleanza Verdi e Sinistra italiana. Dopo settimane negative, il partito di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni guadagna un +0,2 per cento e si aggiudica il 6,9 per cento.
Tra i partiti minori Azione e Noi Moderati guadagnano +0,2 per cento (rispettivamente al 3,2 e all'1,3), Altre Liste in calo -0,2 per cento. Stabili Italia Viva e +Europa. Stabile anche la percentuale di chi non si esprime. Una tendenza, quella che vede il partito del presidente del Consiglio aumentare il proprio consenso, confermata da un altro sondaggio. Si tratta della rilevazione di Eumetra, per cui - se si votasse oggi per le elezioni politiche - Fratelli d'Italia otterrebbe una vittoria schiacciante con il 30,7 per cento delle preferenze.