Il piano contro Meloni? "Una chiacchierata tra amici": parla Garofani

"Sono molto amareggiato, per me e per i miei familiari. Mi spaventa la violenza dell'attacco e quel che fa male è l'impressione di essere stato utilizzato per colpire il presidente". Lo afferma Francesco Saverio Garofani, consigliere di Sergio Mattarella e segretario del Consiglio Supremo di Difesa, in un colloquio con il Corriere della Sera.

Ieri il quotidiano La Verità ha sostenuto che Garofani, nel corso di una cena, "avrebbe auspicato iniziative politiche contro il presidente Giorgia Meloni e il centrodestra", esprimendo "giudizi di inadeguatezza nei confronti dell'attuale maggioranza di governo". Nel colloquio con il Corriere, Garofani riferisce che dopo che è divampata la polemica politica, Mattarella: "È stato affettuosissimo" e lo avrebbe esortato a stare "sereno" e a non "prendersela". Il Corriere annota che nel centrosinistra c'è chi pensa che il consigliere del Quirinale avrebbe potuto essere più cauto ed evitare di argomentare su determinate questioni in un luogo pubblico. Garofani risponde: "Era una chiacchierata in libertà, tra amici". Poi aggiunge di "non aver mai fatto dichiarazioni fuori posto, mai esibizioni di protagonismo". Nella giornata di ieri il capogruppo di FdI alla Camera Galeazzo Bignami ha chiesto una "smentita senza indugio" al consigliere del Capo dello Stato.

Il Quirinale ha parlato di "stupore per la dichiarazione del capogruppo alla Camera del partito di maggioranza relativa che sembra dar credito a un ennesimo attacco alla Presidenza della Repubblica costruito sconfinando nel ridicolo".